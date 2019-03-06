Afganistan'da canlı bomba saldırısı

Afganistan'da özel bir inşaat şirketine düzenlenen canlı bomba saldırısında en 20 kişinin hayatını kaybetti, 9 kişinin de yaralandı. Ülkenin doğusunda bulunan Nangarhar vilayetinde Çarşamba günü gerçekleşen canlı bomba saldırısını henüz üstlenen olmadı.

Nangarhar Vilayeti Sözcüsü Ataullah Chogiani, saldırıda en az 16 şirket çalışanı ve beş saldırganın öldüğünü ve dokuz kişinin yaralandığını açıkladı.

Çarşamba günü şirket binasına akın eden 5 saldırgandan üçü güvenlik güçleri tarafından öldürülürken, diğer iki saldırgan bedenlerine sardıkları patlayıcıların infilak etmesi sonucunda öldü. Nangarhar valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı 6 saat sürdü.

Güvenlik güçlerince saldırı sonrası şirkette yapılan aramalarda arabaya yerleştirilmiş bir bomba ve ikisi canlı bomba yeleği olmak üzere başka patlayıcılar ele geçirildi.

Saldırının gerçekleştiği şirket, Nangarhar vilayeti sınırları içinde bulunan Celalabad havaalanı yakınında bulunuyor.

Şirket, ABD askeri kuvvetlerinin konuşlandığı Celalabad havaalanında da faaliyet gösteriyor.