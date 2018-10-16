Afganistan'da çatışma

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Pain ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 11 emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Samangan İl Şura Vekili Nakibullah Tatar, yaptığı açıklamada, militanların, ilçenin Zireki bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çıkan çatışmada, Samangan İl Emniyet Amiri Havani Tahiri ile 10 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.

Çatışmada 30 Taliban üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Tatar ayrıca Taliban'ın çok sayıda polisi esir aldığını kaydetti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda 30 polisin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

