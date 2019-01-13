Afganistan'da çatışma

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Akça ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 7 korucu ve 8 Taliban üyesi öldü.
Akça Kaymakamı Gulam Sahi Subhani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Akça'nın Pul-i Nev bölgesindeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada 7 korucunun yaşamını yitirdiğini, 8 Taliban militanın da öldüğünü dile getiren Subhani, 3 korucuyla 18 militanın da yaralandığını belirtti.
Subhani, saatler süren çatışmanın ardından karakolun örgüt kontrolüne geçtiğini kaydetti.
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