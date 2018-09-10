Afganistan'da çatışma: 18 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çıkan çatışmada 14 güvenlik görevlisiyle, 4 Taliban üyesinin öldüğü bildirildi.
Samangan Valiliği Sözcüsü Saiddik Azizi, militanların, Dere-i Suf'un Ziraki bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 14 güvenlik görevlisiyle 4 militanın hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Azizi, 6 güvenlik görevlisiyle 2 örgüt üyesinin de yaralandığını söyledi.
Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
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