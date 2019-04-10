Afganistan'da çatışma: 4 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Vagez ilçesindeki askeri karakola saldırmasının ardından çıkan çatışmada 4 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Gazne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, militanların, Vagez'in Dilaverseh bölgesindeki askeri karakola saldırmasının ardından çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışmada 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada, çatışmada ayrıca 6 Taliban üyesinin öldürüldüğü, 4'ünün de yaralandığı kaydedildi.
Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.
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