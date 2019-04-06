Afganistan'da çatışma: 7 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde Cüzcan vilayetinin Faizabad ilçesindeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çıkan çatışmada biri komutan 7 korucunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Faizabad İlçe Kaymakamı Alif Şah, basına yaptığı açıklamada, militanların, Faizabad'ın Bizgek köyündeki korucu karakoluna saldırdığını söyledi.
Saldırının ardından çatışma çıktığını kaydeden Şah, yaklaşık 3 saat süren çatışmada biri komutan 7 korucunun yaşamını yitirdiğini belirtti.
Alif Şah, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini vurguladı.
Taliban'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
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