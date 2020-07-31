Afganistan'da Çatışma ve Saldırılarda Çok Sayıda Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan’ın Logarn eyaletinde bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren yetkililer intihar bombacısının eyaletin başkenti Puli Alem’deki güvenlik güçleri konvoyunu hedef aldığını söyledi.

Taleban Sözcüsü Zebihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla kendilerinin ateşkeste olduklarını söyledi ve saldırıyla bağlantıları olmadığını belirtti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Afgan hükümeti de dünden itibaren operasyonlara son verildiğini açıklamıştı. Dünkü Cuma namazının ardından televizyondan halka seslenen Devlet Başkanı Eşref Gani, 1000 Afgan güvenlik görevlisinin karşılığında 500 Taleban militanını serbest bırakmak konusunda çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Tutukluların değişimi ABD ile Taleban arasında varılan anlaşmanın da bir parçasıydı.

Eşref Gani, kendisinin vereceği bir kararla militanları serbest bırakma yetkisinin olmadığını bunun için parlamento ya da heyet kararı olması gerektiğini söyledi. Gani, bu konuda toplantının yapılacağını da belirtti.