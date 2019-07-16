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Afganistan'da çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:38 | Son Güncelleme

Afganistan'da çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Peştunkot ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, Peştunkot'un Nadir Abad ve Nezir Abad köylerinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Çatışmada 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca çatışma sonucu 11 militanın öldürüldüğü, 7'sinin yaralandığı vurgulandı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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