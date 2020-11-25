HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Afganistan'da Çifte Bombalı Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Afganistan'da Çifte Bombalı Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

25.11.2020 12:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Afganistan'da Çifte Bombalı Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Afganistan’da yaşanan iki ayrı patlamada en az 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı. Her iki bombanın da Bamiyan şehrinde patladığı belirtiliyor

Afganistan’da yaşanan iki ayrı patlamada en az 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı. Her iki bombanın da Bamiyan şehrinde patladığı belirtiliyor.

Yol kenarına yerleştirilen iki ayrı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerden ikisinin de trfaik polisi oldukları açıklandı.

Polis Şefi Zeberdest Safai yaptığı açıklamada, yaralanan 45 kişinin de bombaların patladığı yolun olduğu alandaki restaurant ve dükkanlardaki siviller olduklarını söyledi.

Bamiyan, dağlık bir bölgede bulunmasından dolayı ülkenin en güvenli şehirlerinden biri olarak biliniyordu. Bölgede etkin olan Hazara aşiretinin Taleban’a karşı bir grup oldukları belirtiliyor. Taleban’ın bölgede etkin olduğu dönemde, Hazara aşiretinden binlerce kişiyi katlettiği ifade ediliyor.

Ancak Taleban yönetimi son bombalı saldırıdan kendilerinin sorumlu olmadığını açıkladı.

Öte yandan Şii müslüman bir grup olan Hazara tarikatı, sünni IŞİD militanları tarafında da sık sık hedef alınıyor.

Afganistan’da bu yılın başından bu yana yaşanan çatışmalardan yaklaşık 6 bin sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
ABD'den Pfizer aşısı için tarih!ABD'den Pfizer aşısı için tarih!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Meghan Markle düşük yaptığını açıkladı!

Meghan Markle düşük yaptığını açıkladı!

Gizemli hastalığa yakalananların sayısı 1000'i geçti

Gizemli hastalığa yakalananların sayısı 1000'i geçti

ABD'den Pfizer aşısı için tarih!

ABD'den Pfizer aşısı için tarih!

Solomon Adaları Facebook’u yasakladı

O ülkede Facebook yasaklandı!

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi

27 yıl sonra ilk! Azerbaycan ordusu Kelbecer'e girdi

Trump, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti

Trump, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.