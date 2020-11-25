Afganistan'da Çifte Bombalı Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Afganistan’da yaşanan iki ayrı patlamada en az 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı. Her iki bombanın da Bamiyan şehrinde patladığı belirtiliyor.

Yol kenarına yerleştirilen iki ayrı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerden ikisinin de trfaik polisi oldukları açıklandı.

Polis Şefi Zeberdest Safai yaptığı açıklamada, yaralanan 45 kişinin de bombaların patladığı yolun olduğu alandaki restaurant ve dükkanlardaki siviller olduklarını söyledi.

Bamiyan, dağlık bir bölgede bulunmasından dolayı ülkenin en güvenli şehirlerinden biri olarak biliniyordu. Bölgede etkin olan Hazara aşiretinin Taleban’a karşı bir grup oldukları belirtiliyor. Taleban’ın bölgede etkin olduğu dönemde, Hazara aşiretinden binlerce kişiyi katlettiği ifade ediliyor.

Ancak Taleban yönetimi son bombalı saldırıdan kendilerinin sorumlu olmadığını açıkladı.

Öte yandan Şii müslüman bir grup olan Hazara tarikatı, sünni IŞİD militanları tarafında da sık sık hedef alınıyor.

Afganistan’da bu yılın başından bu yana yaşanan çatışmalardan yaklaşık 6 bin sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

