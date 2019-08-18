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Afganistan’da çifte saldırı: 73 ölü

18.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

Afganistan’da hafta sonunda bir düğüne düzenlenen intihar saldırısı ile yol kenarına yerleştirilen patlayıcılarla düzenlenen bir diğer saldırıda onlarca sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan’da çifte saldırı: 73 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir düğüne Cumartesi gecesi düzenlenen canlı bomba saldırısında en az 63 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi ise yaralandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaralılar arasında kadın ve çocukların da olduğu kaydedildi. Bu yıl Kabil'de düzenlenen en kanlı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Gül Muhammed isimli bir görgü tanığı saldırganın düğün salonuna gelerek müzisyenlerin canlı performansı sırasında sahnenin yakınında üzerindeki patlayıcıları ateşlediğini aktardı. Görgü tanığı patlamanın etkisiyle sahne yakınında bulunan "genç ve çocukların, herkesin öldüğünü" belirtti. Saldırıdan kurtulanlardan biri olan Ahmet Ümit, düğüne yaklaşık bin 200 kadar kişinin davetli olduğunu kaydetti.

Taliban saldırıyla herhangi bir bağlantıları olduğunu reddetti. Örgütten yapılan açıklamada saldırı "izinsiz ve yersiz" sözleriyle tanımlandı.

Saldırının Kabil'in batısında Şii Hazara azınlığa dahil birçok kişinin yaşadığı bir semtte düzenlendiği belirtildi. Daha önce buradaki Şiilere yönelik düzenlenen birçok saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Ülkenin kuzeyinde ikinci saldırı

Afganistan'ın Belh eyaletinde Pazar günü yol kenarına yerleştirilen bir bomba da en az 10 kişinin yaşamına mal oldu. Emniyet yetkilisi Adil Şah Adil ülkenin kuzeyindeki Davlatabad bölgesinde yaşanan saldırıda on ila 12 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirtti. Hayatını kaybedenlerin Mezar-ı Şerif'e giden büyük bir aracın içinde oldukları kaydedildi.

Trump çekilme sözü vermişti

ABD Afganistan'da 18 yıldır devam eden varlığını sonlandırmak için Taliban ile yaklaşık bir yıldır barış görüşmeleri yürütüyor. ABD Başkanı Trump 2016'da devlet başkanlığı için yürüttüğü kampanya sürecinde, seçildiği takdirde görev süresi içinde Amerikan askerlerinin Afganistan'dan tamamen çekileceği sözünü vermişti. Şu anda Afganistan'da yaklaşık 14 bin Amerikan askeri bulunuyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre yılın ilk altı ayında Afganistan'daki saldırılarda en az bin 400 sivil yaşamını yitirdi, yaklaşık iki bin 500 sivil de yaralandı.

AFP,AP,dpa/BW,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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