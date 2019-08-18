Afganistan’da çifte saldırı: 73 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir düğüne Cumartesi gecesi düzenlenen canlı bomba saldırısında en az 63 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi ise yaralandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaralılar arasında kadın ve çocukların da olduğu kaydedildi. Bu yıl Kabil'de düzenlenen en kanlı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Gül Muhammed isimli bir görgü tanığı saldırganın düğün salonuna gelerek müzisyenlerin canlı performansı sırasında sahnenin yakınında üzerindeki patlayıcıları ateşlediğini aktardı. Görgü tanığı patlamanın etkisiyle sahne yakınında bulunan "genç ve çocukların, herkesin öldüğünü" belirtti. Saldırıdan kurtulanlardan biri olan Ahmet Ümit, düğüne yaklaşık bin 200 kadar kişinin davetli olduğunu kaydetti.

Taliban saldırıyla herhangi bir bağlantıları olduğunu reddetti. Örgütten yapılan açıklamada saldırı "izinsiz ve yersiz" sözleriyle tanımlandı.

Saldırının Kabil'in batısında Şii Hazara azınlığa dahil birçok kişinin yaşadığı bir semtte düzenlendiği belirtildi. Daha önce buradaki Şiilere yönelik düzenlenen birçok saldırıyı IŞİD üstlenmişti.