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  4. Afganistan'da çığ 6 can aldı

Afganistan'da çığ 6 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

Afganistan'da çığ 6 can aldı

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde çığ düşmesi sonucu 6 kişi öldü.

Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, basına yaptığı açıklamada, Herat genelinde günlerdir kar yağışının etkili olduğunu ve birkaç ilçeye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Herat'ın İncil ilçesinde bir eve çığ düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Farhad, benzeri olayların yaşanmaması için diğer ilçelerde çalışma başlatıldığını dile getirdi.

Afganistan Afetlerle Mücadele Devlet Bakanlığı, 13 vilayette kar yağışının devam ettiğini açıkladı.

- Birçok cadde trafiğe kapatıldı

Afganistan Afetlerle Mücadele Devlet Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyini başkente bağlayan tek geçit yolu olan Salang Tüneli'nin de aşırı kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Ayrıca Kandahar-Kabil, Bamyan-Kabil ve Gur-Kabil kara yollarının da kar nedeniyle kapandığı belirtildi.

Diğer yandan Uluslararası Kabil Havalimanın'da da kar yağışı nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşandığı vurgulandı.

Ülkenin bazı bölgelerinde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu aktarıldı.

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