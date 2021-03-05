Afganistan’da çığ düştü: 14 ölü, 3 yaralı

Afganistan’ın Badakhshan vilayetinde çığ düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Afganistan’ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetinde dağlık bir bölgede ilçe yolu üzerinde çığ düştü. Bölgeye kurtarma ekibi ve polis sevk edildi. Valilik Sözcüsü Nik Mohammad Nazari, çığ faciasının Raghistan ilçesinde yaşandığını belirterek, "İlk bilgiler 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin de yaralandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Nazari, çığ altında başka kişilerin de kalmış olabileceği ihtimali üzerine arama-kurtarma çalışmalarının devam ettirildiği aktardı.

