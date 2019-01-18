Afganistan'da çığ düştü: 8 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde meydana gelen çığ felaketinde 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahidullah Mayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Ragistan ilçesinin Zerendab köyünde birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştüğünü belirtti.

Mayar, çığ düşmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi.

Öte yandan Badahşan Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Badahşan'ın 12 ilçesinin yolunun trafiğe kapandığını açıkladı.

