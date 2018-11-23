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Afganistan'da cuma namazı sırasında intihar saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 14:01 | Son Güncelleme

Birinci Tugay Komutanlığındaki camide düzenlenen saldırıda 10 asker öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Host vilayetinde bulunan Birinci Tugay Komutanlığındaki camide cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Host Valiliği Sözcüsü Taleb Mangal, saldırganın, komutanlıktaki camide cuma namazı sırasında üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını söyledi.

Saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiğini belirten Mangal, 15 askerin de yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Afganistan Host

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