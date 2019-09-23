Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi bilmecesi

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan'da 28 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimine hükümet kanadı ve seçim komisyonu hazır olunduğunu belirtirken, muhalefet liderleri seçimden daha çok barış görüşmelerinin başlamasını istiyor. Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Bazı vilayetlerdeki seçim merkezlerinde talep olmaması nedeniyle kadınları istihdam etmekte zorlandıklarını ifade eden Nuristani, güvenlik tehditlerinin seçime engel olmayacağını vurguladı. Nuristani, "28 Eylül'de yapılacak seçimlere hazırız. Seçim yapılacak illere seçim malzemeleri de ulaştırıldı." dedi. - Hükümet için seçim önceliktir Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, barış görüşmelerinin iptal edilmesinin ardından hükümet için önceliğin seçimin yapılması olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin huzur ortamında gerçekleşmesi için hükümetin ciddi çalışmalar yaptığını dile getiren Sıddıki, kimsenin buna engel olamayacağının altını çizdi.

Sıddıki, seçimden sonra Taliban ile tekrar barış görüşmelerine başlanıp başlanmayacağına yeni hükümetin karar vereceğini söyleyerek ülkenin geleceği ve demokrasinin tesisi için seçimin önemli olduğuna dikkati çekti. - Güvenlik önlemleri artırıldı Afganistan İçişleri Bakanlığı, seçim süresince ülke genelinde 72 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağını, yaklaşık 30 bin güvenlik görevlisinin de yedekte bekleyeceğini açıkladı. Ülke genelinde seçim yapılması planlanan bölgelerde operasyonların yoğunlaştırıldığı bildirilirken kontrol noktalarının da artırıldığı kaydedildi. Açıklamada, vatandaşlardan, seçim süresince şüphelendikleri her şeyi güvenlik güçleriyle paylaşmaları istendi. Halkın rahat bir şekilde sandık başına giderek oylarını kullanabileceği belirtildi. - Muhalefetten tepki Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ise barışın seçimden daha önemli olduğunu söyledi. Seçimin şeffaf yapılacağından emin olmadığını belirten Karzai, bu nedenle seçimin yapılmasının anlam ifade etmeyeceğini vurguladı. Karzai, "ABD'nin Taliban ile barış görüşmelerine yeniden başlamasını istiyoruz. Bize seçimden daha çok barış gerekli. Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.