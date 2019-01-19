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Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 16:56 | Son Güncelleme

Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını koydu

KABİL (AA) - İki sene önce Afganistan hükümetiyle barış anlaşması imzalayan Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, 20 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıkladı.

Hikmetyar, adaylık kaydını yaptırmak için gittiği Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan'da daha fazla kan akmaması için mevcut yönetimin değişmesi gerektiğini söyledi.

Hikmetyar, Afganistan'da halkın desteklediği başkanlık sisteminden yana olduklarını belirtti.

20 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için şu ana kadar aralarında mevcut cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin eski güvenlik danışmanı Hanif Atmar ve Ahmed Şah Mesud'un kardeşi Ahmed Veli Mesud'un da bulunduğu 10 kişi adaylığını açıkladı.

- Hikmetyar ile barış anlaşması

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile Hizb-i İslami lideri Hikmetyar arasında iki sene önce barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma maddeleri arasında Hikmetyar ve parti üyelerinin adlarının uluslararası kara listeden çıkarılması, Kabil'de güvenle yaşayabilmeleri için ayrı bir kışla yapılması, devlet imkanlarından yararlanmalarının sağlanması ve tutuklu parti mensuplarının serbest bırakılması yer alıyor.

Hizb-i İslami Partisi, 14 yıldır Afganistan hükümetine karşı savaşıyordu. Örgüt üyeleri birçok kez Kabil başta olmak üzere çeşitli kentlerde güvenlik güçlerini ve yabancıları hedef alan saldırılar düzenlemişti.

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