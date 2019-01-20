HABER

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 13:31 | Son Güncelleme

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, 20 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıkladı

KABİL (AA) - Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, 20 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olacağını duyurdu.

Abdullah, adaylık kaydını yaptırmak için gittiği Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum liderliğindeki Cümbüş-i Milli İslami Afganistan Partisi ve Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkanı Muhammed Kerim Halili liderliğindeki Vahdet Afganistan Partisi ve Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani liderliğindeki Cemiyet-i İslami Partisi ile ittifak kurarak adaylık başvurusu yaptığını söyledi.

İttifak olarak Afganistan'da başbakanlık sisteminden yana olduklarını ifade eden Abdullah, terör örgütlerinin de savaşı bırakarak seçim yoluyla haklarını arayabileceğini belirtti.

Abdullah, birinci yardımcısı olarak Cümbüş-i Milli İslami Afganistan Partisi'nden Enayatullah Babur Farahmand'i, ikinci yardımcısı olarak da Vahdet Afganistan Partisi'nden Asadullah Saadati'yi tanıttı.

20 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için şu ana kadar aralarında mevcut cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin eski güvenlik danışmanı Hanif Atmar ve Ahmed Şah Mesud'un kardeşi Ahmed Veli Mesud ile Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar'ın da bulunduğu 12 kişi adaylığını açıkladı.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Burhaniyeli kadınlar, 'Çorumlu çocuklar üşümesin' diye ördüBurhaniyeli kadınlar, 'Çorumlu çocuklar üşümesin' diye ördü
Bakan Kurum: 2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz (2)Bakan Kurum: 2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Yüzüğü taktı! İşte yeni sevgilisi

Yüzüğü taktı! İşte yeni sevgilisi

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin ‘bir liralık’ tatlı isteği hayatlarını değiştirdi

Eşinin ‘bir liralık’ tatlı isteği hayatlarını değiştirdi

Ankara'da doktor çiftin şiddet davasında flaş gelişme! İşte eşinin kemiklerini kıran doktorun cezası...

Bunu yapan doktora mahkemeden şok ceza! Çocuklarının yanında...

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Şişli'de parkta tecavüz dehşeti! Kıyafetlerini ateşe verdiler

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

Buz tutan Çıldır Gölü'ne turistler akın etti

Buz tutan Çıldır Gölü'ne turistler akın etti

Flaş iddia: Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ü falakaya yatırdı!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.