Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru

KABİL (AA) - Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, 20 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olacağını duyurdu.

Abdullah, adaylık kaydını yaptırmak için gittiği Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum liderliğindeki Cümbüş-i Milli İslami Afganistan Partisi ve Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkanı Muhammed Kerim Halili liderliğindeki Vahdet Afganistan Partisi ve Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani liderliğindeki Cemiyet-i İslami Partisi ile ittifak kurarak adaylık başvurusu yaptığını söyledi.

İttifak olarak Afganistan'da başbakanlık sisteminden yana olduklarını ifade eden Abdullah, terör örgütlerinin de savaşı bırakarak seçim yoluyla haklarını arayabileceğini belirtti.

Abdullah, birinci yardımcısı olarak Cümbüş-i Milli İslami Afganistan Partisi'nden Enayatullah Babur Farahmand'i, ikinci yardımcısı olarak da Vahdet Afganistan Partisi'nden Asadullah Saadati'yi tanıttı.

20 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için şu ana kadar aralarında mevcut cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin eski güvenlik danışmanı Hanif Atmar ve Ahmed Şah Mesud'un kardeşi Ahmed Veli Mesud ile Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar'ın da bulunduğu 12 kişi adaylığını açıkladı.

