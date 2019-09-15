Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili belirsizlik hala sürüyor

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDI SADAT - Taliban'ın 2001'de hükümetten düşmesinin ardından 4'üncüsü 28 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan cumhurbaşkanı seçiminin barış anlaşması nedeniyle yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Ülkede seçime sayılı günler kalmasına rağmen başkent Kabil başta olmak üzere başka vilayetlerde de seçim havası beklendiği gibi yaşanmıyor.

Çeşitli nedenlerle daha önce de üç kez ertelenen seçimin yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmezken, halk her şeyden çok barış görüşmelerinin olumlu sonuç vermesini bekliyor.

Ülkedeki havaya rağmen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise yaptığı her konuşmada seçimin belirlenen tarihte düzenleneceğini vurguluyor.

- Seçim kampanyaları çok az yapılıyor

Afganistan Şeffaf Seçim Gözlemci Kurumunun raporuna göre, adaylar 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre daha az seçim kampanyası yürütüyor.

Adayların henüz açıkça seçim vaatlerini halkla paylaşmadığı belirtilen raporda, adaylardan çoğunun miting dahi düzenlemediği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı adaylarından Muhammed İbrahim Alokzay'ın seçim ofisi yetkililerinden Muhammed Ekber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin yaklaşmasına rağmen şu ana kadar sadece üç miting düzenlediklerini söyledi.