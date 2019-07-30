Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri

İSTANBUL (AA) - HALİL SİLAHŞÖR - Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, yabancı güçlerin hava saldırıları ve Taliban'ın düzenlediği terör saldırılarının gölgesinde başladı. Afgan seçmen, Taliban'ın 2001 yılında hükümetten düşmesinin ardından 4'üncüsü düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Eylül'de sandığa gidecek. Seçim Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 60 gün sürecek propaganda süresince 18 aday ülkenin cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu adaylar arasındaki diğer iddialı isimler ise Hizb-i İslami lideri ve eski Afganistan Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Muhammed Hanif Etmer ve Rahmetullah Nebil. Her ne kadar bazı adaylar, seçim çalışmalarında Gani'nin cumhurbaşkanlığı makamının imkanlarından faydalanacağı endişesini taşısa da Gani tarafından seçim kampanyasında kanunların çizdiği sınırlar dahilinde rekabet edileceği açıklaması geldi.

- Seçimlerde güvenlik sorunu Cumhurbaşkanlığı adayları seçimlere hazırlanırken, başkent Kabil başta olmak üzere ülkedeki 34 vilayetin yarısı Taliban örgütü saldırıları, terör olayları, Afgan ve yabancı güçlerin hava saldırılarına maruz kalıyor. Seçimlere karşı çıkan Taliban, bir yandan Katar'da ABD'yle barış müzakereleri yürütürken diğer yandan saldırılarını ülkenin farklı şehirlerine taşıyacağını açıklıyor. Bunun yanı sıra adayların seçim sürecinde Taliban'la nasıl bir müzakere yürütecekleri ise merak konusu. - Seçim bütçesi 149 milyon dolar Sandık başına 9 milyon 678 bin 283 seçmenin gitmesi beklenen seçimlerde seçim bütçesi için belirlenen rakam 149 milyon dolar. Bu rakamın yüzde 60'ına karşılık gelen yaklaşık 90 milyon dolarını Kabil yönetimi, 59 milyon dolarını uluslararası kuruluşlar karşılarken, ABD de bu kapsamda 29 milyon dolar yardım yapmayı taahhüt etti. Afganistan Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, her aday için seçim propagandası harcaması üst sınırı 442 milyon Afgani (yaklaşık 5 milyon 500 bin dolar) olarak belirlendi. Bu miktardan fazla harcanmasının kanunları çiğnemek kapsamında değerlendirileceği belirtildi.