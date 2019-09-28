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Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı

28.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

Afganistan’da bugün şiddetin gölgesinde gerçekleşen seçimlerde sandıklar kapandı.

Saldırılarda en az iki kişi öldü. Geçici sonuçların Ekim ayının ortasında açıklanması bekleniyor.Afganistan'da bugün şiddetin gölgesinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için 14 adayın yarıştığı seçimlerde, mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, seçimin favorisi olarak görülüyor. Seçimlerin kesin olmayan ilk sonuçlarının 19 Ekim'de, kesin sonuçların ise 7 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

2001 yılında Taliban güçlerinin devrilmesinin ardından dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidilen ülkede, radikal islamcı Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Ülke çapında kurulan yaklaşık 4 bin 500 oy verme merkezinin 2 binden fazlası güvenlik endişeleri nedeniyle kapatıldı. Taliban, seçimler öncesinde oy kullanılan yerlere saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Saldırılarda can kaybı yaşandı

Bu tehditlere rağmen gerçekleşen oy verme işleminin başlaması sonrası meydana gelen patlamalar ve roket saldırıları nedeniyle en az iki kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi de yaralandı. Saldırıların Celalabad, Nangargar, Kandahar ve başkent Kabil yakınlarında meydana geldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre seçim güvenliğini sağlamak üzere askerler, emniyet mensupları ve istihbarat görevlilerinden oluşan yaklaşık 72 bin kişi görev yaptı.

Seçimlere katılım düşük

Yaklaşık 13 milyon 500 bin seçmenin bulunduğu ülkede 9 milyon 600 bin kişi seçimlerde oy kullanmak üzere kayıt yaptırdı. Ancak, güvenlik endişeleri nedeniyle kayıt yaptıran seçmenlerin yaklaşık 1 milyon 500 bininin oy kullandığı tahmin ediliyor.

Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili yaptığı açıklamada yaşanan saldırılara rağmen seçim sürecinin iyi yürüdüğünü belirtti. Bakanlık yetkilisi, "Taliban'ın tehditleri seçme yeterliliğine sahip Afganları oyları vermekten vazgeçiremez" dedi.

Oy kullanan seçmenlerin yüzde 50'sinin desteğini alan aday Cumhurbaşkanı seçiliyor. İlk turda hiç bir aday yüzde 50'ık barajı aşamazsa en çok oy alan iki adayın katıldığı ikinci tur düzenleniyor. Seçimlerin ikinci tura kalması halinde seçmenler Kasım ayı sonunda tekrar sandık başına gidecek.

AFP,Reuters/MY,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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