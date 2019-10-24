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Afganistan'da Dehene-i Guri ilçesi Taliban'dan geri alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

Afganistan'da Dehene-i Guri ilçesi Taliban'dan geri alındı

KABİL (AA) - Yaklaşık 3 yıl önce Taliban kontrolüne geçen Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Dehene-i Guri ilçesi, hükümet güçlerinin kontrolüne geçti.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Dehene-i Guri ilçesini Taliban'dan geri almak için operasyon düzenlediği bildirildi.

Operasyonda çok sayıda Taliban üyesinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, ilçenin örgütten temizlendiği kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, yaklaşık üç yıl sonra ilçede kontrolü sağladığı vurgulandı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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