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Afganistan'da dolar kuru zirve yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 12:25 | Son Güncelleme

Ülkede dolar kuru 74 Afganiden işlem görerek tarihi seviyeye ulaştı

KABİL (AA) - Afganistan'da dolar kuru 74 Afganiden işlem görerek son 15 yılın zirvesine ulaştı.

Serbest piyasada dün 73,60'tan işlem gören 1 ABD doları bugün 74 Afgani seviyesine çıkarak tarihi rekor kırdı.

Kabil Dövizciler Konseyi Basın Sorumlusu Macid Ahmadzada yaptığı açıklamada doların Afganistan parası karşısında son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Afganistan Merkez Bankası'nın dolar arzını azaltmasının dolar kurunun yükselmesine neden olduğunu ifade eden Ahmadzada, aynı zamanda doların yükselmesiyle gıda maddelerinin fiyatının da arttığını söyledi.

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