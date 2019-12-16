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Afganistan'da Dostum'un eski komutanı Kaysari'nin evine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 12:28 | Son Güncelleme

Operasyon sırasında evde bulunmayan Kaysari'nin, yolsuzluk ve silahlı örgüt kurmaktan arandığı belirtildi

KABİL (AA) - Afgan güvenlik güçlerince, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un eski komutanlarından Nizamuddin Kaysari'nin Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde bulunan evine düzenlenen operasyonda 7 koruması öldürüldü.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, yolsuzluk ve silahlı örgüt kurma iddiasıyla Kaysari'nin evine operasyon düzenlediğini söyledi.

Operasyonda Kaysari'nin korumalarından 7'sinin öldürüldüğünü ifade eden Adil, bir korumasının yaralandığını ve 35 korumasının da gözaltına alındığını belirtti.

Adil, operasyon sırasında evde bulunmayan Kaysari'yi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un sözcülerinden Başir Ahmad Tahyanc, hükümetin, Kaysari üzerinden büyük oyun oynamaya çalıştığını ve bu operasyonun açık şekilde Afganistan'daki Türklere yönelik olduğunu ifade etti.

Tahyanc, "Güvenlik güçleri eğer yolsuzluk yapanları ve kanunsuz silahlı kişileri bulunduranları yakalamak istiyorsa, onlarca böyle insan var. Onların amaçları farklı." dedi.

Afganistan'daki Özbek Türklerinden olan Kaysari, bir yıl önce de güvenlik güçlerince silahlı örgüt kurma gerekçesiyle gözaltına alınmış ve bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

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