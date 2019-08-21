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Afganistan'da düğün salonuna düzenlenen saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 15:05 | Son Güncelleme

Başkent Kabil'de üç gün önce gerçekleştirilen saldırıda ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de üç gün önce bir düğün salonunda düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıktı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai'de düzenlenen intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 80'e yükseldiğini belirtti.

Üç gün önce yerel saatle 22.40'ta gerçekleşen saldırıda, intihar bombacısı, üzerindeki düzeneği müzisyenlerin bulunduğu, çocukların ve davetlilerin eğlendiği sahneye yakın bölümde patlatmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

DEAŞ, Afganistan'da faaliyet göstermeye başladığı 2014'ten bu yana ülkedeki Şii Hazara topluluğunu hedef alan çok sayıda terör saldırısı gerçekleştirmişti.

Düğün salonunun olduğu caddede 7 Ağustos'ta başka bir terör saldırısı düzenlenmişti. Meydanda bulunan güvenlik güçlerini hedef alan bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 14 kişi ölmüş, çoğu sivil 145 kişi yaralanmıştı.

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