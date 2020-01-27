Afganistan’da Düşen Uçağın ABD’ye Ait Olduğu Doğrulandı

Afganistan’da bir bölümü Taleban kontrolunda olan Gazni’de Pazartesi günü düşen bir uçakla ilgili farklı iddiaların gündeme gelmesinin ardından Amerikalı yetkililer uçağın E-11A türü bir ABD uçağı olduğunu doğruladı.
Taleban, Amerikan uçağını düşürdüğünü iddia ederken, yetkililer “uçağın hedef alındığına dair bir işaret olmadığını” söylüyor. Taleban’ın, başka hava araçlarının da hedef alındığı iddiası da Amerikalı yetkililer tarafından yalanlandı.
Afgan yetkililer uçağın devlet yönetimindeki Ariana Havayolları’na ait olduğunu söylemiş, firmanın Genel Müdürü ise bu iddiaları reddetmişti.
Pazartesi günü Gazni’de meydana gelen uçak kazasıyla ilgili olarak yapılan ilk açıklamalar arasında bölge valisi Arif Nuri’nin mesajı vardı. Nuri, uçağın Gazni’nin Taleban’ın kontrol ettiği Deh Yek bölgesinde yerel saatle 13:10’da düştüğünü ve Ariana Havayolları’na ait bir yolcu uçağı olduğunu söylemiş, Nuri’nin açıklamaları iki yerel meclis üyesi tarafından da doğrulanmıştı.
Öte yandan, Ariana Havayolları’nın Genel Müdürü Mirwais Mirzakwal yetkililerin aktardığı bilgiyi reddetmişti. Reuters haber ajansına konuşan Mirzakwal, Ariana’nın Pazartesi günü için planlanan Herat-Kabil ve Herat-Delhi uçuşlarının sorunsuz şekilde tamamlandığını söylemişti.
Devlet kontrolundaki Ariana Havayolları’nın resmi internet sayfasında paylaşılan açıklamada da firmanın tüm uçaklarının güvende olduğu ifade edildi.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ofisinden üst düzey bir yetkiliyse bölgedeki yetkililerin kazaya ilişkin bilgi toplamaya çalıştıklarını aktarmıştı.
ABD: ‘Uçak bize ait ama düşman tarafından düşürülmedi’
Taleban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise sosyal medya üzerinden farklı dillerde paylaştığı bir mesajda “Düşman istihbarat uçağı Gazni’de Deh Yek’teki Sado Khelo’da bugün öğlen saatlerinde düştü. Uçaktaki tüm personel ve üst düzey CIA yetkilileri öldü. Kaza alanında enkaz ve yerde yatan cesetler var” ifadelerini kullandı.
Taleban sözcüsü Mücahit daha önce yaptığı açıklamada olayla ilgili bilgi toplamaya çalıştıklarını aktarmıştı.
Amerika’nın Sesi’ne konuşan Kızılhaç ve Kızılay Gazni temsilcisi Sait Abdül Vecid, kazada 5 kişinin öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi. Kurumun ekiplerinin bölgeye ulaşıp-ulaşmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
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