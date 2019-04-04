Afganistan'da eczanede patlama: 1 ölü, 18 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-u Humri şehrinde bir eczaneye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir doktor hayatını kaybetti.

Bağlan Emniyet Müdürü Allah Dad Fedai, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir merkezindeki bir eczaneye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir doktorun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıda 18 sivilin yaralandığını kaydeden Fedai, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

