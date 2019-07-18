Afganistan'da emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayeti İl Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Kandahar Valiliği Sözcüsü Ahmet Behir Ahmedi, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin, Kandahar Emniyet Müdürlüğü binası girişinde bomba yüklü aracı infilak ettirmesinin ardından diğer saldırganların güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.
Birinci saldırının ardından peş peşe iki patlamanın meydana geldiğini belirten Ahmedi, çatışmanın devam ettiğini kaydetti.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
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