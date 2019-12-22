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Afganistan’da Eşref Gani yeniden cumhurbaşkanı seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.12.2019 13:02 | Son Güncelleme

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Eşref Gani’nin yeniden cumhurbaşkanı olduğunu duyurdu.Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, bugün 28 Eylül’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ön sonuçlarını açıkladı.

Afganistan’da Eşref Gani yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Eşref Gani’nin yeniden cumhurbaşkanı olduğunu duyurdu.
Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, bugün 28 Eylül’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ön sonuçlarını açıkladı. Kesin
olmayan seçim sonuçlarına göre 923 bin 868 oy alan Eşref Gani yüzde 50,64’lük oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçimde 720 bin 990 oy alan diğer cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah ise 39,52 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm Afgan otoriteleri, bağlılıklarını göstererek yapılan seçimi ve sonucun bütünlüğünü korumak zorunda” ifadelerini kullandı.
Yamamoto, seçime katılan tüm adayların Seçim Şikayet Komisyonuna yasal gereklilikler çerçevesinde itirazda bulunabileceklerini belirterek, “Yönetim organlarının aldıkları tüm kararların seçim sürecinin bu son aşamasında yasal ve teknik açıklamaları olmalı ve Afgan halkına tüm netliğiyle açıklanmalı” şeklinde konuştu.

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