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Afganistan’da FETÖ okulu Türkiye Maarif Vakfına devrediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

Afganistan’da FETÖ’ye ait bir okul Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devrediliyor.Afganistan’ın Nangarhar vilayetinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait bir okul Türkiye Maarif Vakfına devrediliyor.

Afganistan’da FETÖ okulu Türkiye Maarif Vakfına devrediliyor

Afganistan’da FETÖ’ye ait bir okul Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devrediliyor.
Afganistan’ın Nangarhar vilayetinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait bir okul Türkiye Maarif Vakfına devrediliyor. Nangarhar Eğitim Rektör Yardımcısı Hicretullah Bahir, "Biz uzun zamandır okulun sorumlu şahısları ile konuyu paylaştık fakat onlar okulun yönetim devri için direniyorlardı. En son valiliğe bu konuyu konuşmak için gittik. Vali bey bize yardım için güvenlik güçlerinden destek almamızı sağladı ve biz de bugün okul yönetim teslimini almak için geldik. FETÖ okulu ülkenin doğu ili Nangarhar’da yaklaşık 10 yıldan bu yana faaliyet göstermekteydi. Yerel eğitim makamlarına göre okulun kontenjanı 300 öğrenci ve 30 öğretmen olarak görünüyor. Türkiye Maarif Vakfının Afganistan Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı teslim alma anlaşmasından sonra ülkede bulunan tüm FETÖ okullarının yönetimlerinin teslim alma emri verildi fakat bu okulların yönetiminde bulunan FETÖ örgütü üyeleri bu işe engel olup, birçok vilayette sorun çıkarmaya devam etmektedir. Nangarhar’da bulunan okulun Maarif Vakfına teslim edilmesi çabaları henüz devam ediyor ve yerel makamlara göre bugün devir teslimi tamamlanacaktır” dedi.

Afganistan’da FETÖ okulu Türkiye Maarif Vakfına devrediliyor

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