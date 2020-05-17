Afganistan’da Gani ve Abdullah Arasında Uzlaşma

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’yle rakibi Abdullah Abdullah arasında haftanın son gününde yetki paylaşımı anlaşması imzalandı.

İki isim de Eylül ayında yapılan seçimlerde kendilerini kazanan ilan etmişlerdi.

Anlaşma uyarınca Gani devlet başkanı olarak kalmaya devam edecek.

Anlaşma uyarınca ayrıca Abdullah ülkenin Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi’ne başkanlık edecek ve Gani’nin kabinesindeki isimlerin yarısını atayacak.

Ancak hangi bakanlıklara hangi isim tarafından atama yapılacağı henüz netleşmiş değil.

İki isim arasındaki anlaşmazlık Amerika’nın Taleban’la ilerletmeye çalıştığı barış sürecine denk gelmişti.

Gani imza töreninde yaptığı konuşmada bugünün Afganistan için tarihi olduğunu ve Afganlar’ın ortak düşünceyle ulusal çıkarlarına bağlı olduklarını gösterdiklerini söyledi.

Washington iki isim arasındaki anlaşmazlıktan hayal kırıklığına uğramış, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Mart ayında arabuluculuk yapmak için Kabil’e gitmişti. Pompeo iki isim arasında uzlaşma sağlanamaması durumunda bu ülkeye yönelik 1 milyar dolarlık yardımın kesilebileceğini kaydetmişti.

Uzlaşma haberinin ardından ise Pompeo sosyal medyadan yayınlanan mesajında, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pompeo, “Afganistan için barış konusunda hareket edecekleri vaatlerini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

