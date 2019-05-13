Afganistan'da gazeteci ve aktivist Mine Mengel öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'da gazeteci ve kadın hakları savunucusu aktivist Mine Mengel, başkent Kabil'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mine Mengel'in Kabil'in Karte-i Nav bölgesinde motosikletli kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.
Rahimi, saldırıda Mengel'in yaşamını yitirdiğini, saldırganın yakalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Öte yandan, Kabil Emniyet Müdürü Sayed Muhammed Ruşendil de Mengel'in eşinden ayrılmasının ardından sürekli tartışma yaşadıklarına yönelik duyum aldıklarını kaydetti.
Ruşendil, Mine Mengel'in eski kocasının yakalanması için çalışma başlatıldığını vurguladı.
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