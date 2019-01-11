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Afganistan'da geçen yıl 17 gazeteci öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

Afganistan'da geçen yıl 17 gazeteci öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan Gazetecileri Koruma Komitesi, geçen yıl gazetecilere yönelik 121 şiddet olayında 17 gazetecinin öldürüldüğünü duyurdu.

Komite Başkanı Nacibullah Şarifi, 2018 yılı çalışma raporunu başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Geçen yıl gazetecilere yönelik 121 şiddet olayının yaşandığını, bu olaylar arasında ölüm, yaralama, tehdit ve hapsin başı çektiğini söyleyen Şarifi, Afganistan'ın gazeteciler için en tehlikeli ülke olduğunu ifade etti.

Geçen yıl 17 gazetecinin öldürüldüğünü ve şiddet olaylarının yaklaşık yarısının terör örgütleri tarafından işlendiğini dile getiren Şarifi, ülkedeki gazetecilerin bilgiye erişim konusunda yaşadığı zorlukların da ayrı bir sorun olduğunu dile getirdi.

Nacibullah Şarifi, Afganistan'da geçen yıl çeşitli nedenlerle 34 yayın organının kapandığını sözlerine ekledi.

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