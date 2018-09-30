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Afganistan'da genel seçime doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:16 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 20 Ekim'de yapılacak milletvekili seçimlerinin ve adayların güvenliğini sağlamaya hazır olduklarını açıkladı

KABİL (AA) - Afganistan İçişleri Bakanlığı, 20 Ekim'de yapılacak milletvekili seçimlerinin ve adayların güvenliğini sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Necib Daniş, adayların seçim çalışmalarını rahat şekilde yapması için özel güvenlik önlemleri alındığını söyledi.

Adayların, ilçelere yapacağı ziyaretler için güvenlik yetkililerini önceden haberdar etmesi gerektiğini ifade eden Daniş, böylece güvenlik birimlerinin gerekli önlemleri alacağını belirtti.

Daniş, seçimin yapılacağı gün için de ayrı bir güvenlik çalışması yapıldığını vurgulayarak, vatandaşların huzur içinde oylarını kullanabilmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

- 8 aday öldürüldü

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Sayed Hafizullah Haşimi, milletvekili aday listesinin kesinleşmesinden bu yana 8 adayın çeşitli saldırılarda hayatını kaybettiğini vurguladı.

Seçim ve adayların güvenlikleri konusunda kaygılı olduklarını dile getiren Haşimi, güvenlik güçlerinin bu konuda ciddi önlem alması gerektiğini belirtti.

Seçim Komisyonu kayıtlarına göre, seçimlerde yarışacak 2 bin 565 milletvekili adayının 417'si kadın.

Komisyon, ülke genelinde 5 bin 100 seçim merkezinde 21 bin sandık kurulacağını duyurdu.

Terör örgütlerinin kontrolündeki bölgelerde sandık kurulmayacak.

2015'te yapılması planlanan seçim, devlet başkanının kararıyla ertelenmişti.

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Afganistan

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