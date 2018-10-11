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Afganistan'da genel seçime doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:59 | Son Güncelleme

20 Ekim'de yapılacak milletvekili seçimlerinde 54 bin güvenlik personeli görevlendirildi - Seçimi izlemek için 52 bin gözlemci kayıt yaptırdı

KABİL (AA) - Afganistan'da 20 Ekim'de yapılacak genel seçimde 54 bin güvenlik personelinin görevlendirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, ülke genelinde kurulacak 5 bin 100 seçim merkezinin güvenliğini 54 bin güvenlik personelinin sağlayacağını söyledi. Güvenlik güçlerinin her türlü tehdide hazır olduğunu ifade eden Rahimi, seçime engel olmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Rahimi, "çok önemli ve halkın kaderini değiştirecek" bir seçim olacağını kaydetti.

- Oy pusulaları ulaştırıldı

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sayed Gafor Ahmet Cavid de seçim komisyonu ile savunma bakanlığının ortak çalışması sonucu oy pusulalarının tüm illere gönderildiği bilgisini paylaştı.

Adayların güvenliğini sağlamak için çalışma yürüttüklerini dile getiren Cavid, halkın huzur içinde oylarını kullanmasını sağlayacaklarının altını çizdi.

Cavid, tüm güvenlik birimlerinin, seçim için her türlü hazırlığı yaptığını sözlerine ekledi.

- 52 bin gözlemci katılacak

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Sayed Hafizullah Haşimi ise seçimi izlemek için şu ana kadar yerli ve yabancı 52 bin gözlemcinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Gözlemcilerin 2 bin 100'ünün partiler tarafından belirlendiğini aktaran Haşimi, yabancı gözlemci sayısının şu an için sadece 9 olduğunu bildirdi.

- Taliban'dan seçim tehdidi

Seçimin ABD'nin yararına olduğunu iddia eden Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesini kontrollerinde tuttuğunu ileri sürdü.

Taliban örgütü, seçimlerin yapılması için güvenlik güçleriyle ortak çalışanların hedef alınacağı tehdidinde bulundu.

Seçim Komisyonu kayıtlarına göre, seçimlerde 417'si kadın toplam 2 bin 565 milletvekili adayı yarışacak.

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