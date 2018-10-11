Afganistan'da genel seçime doğru

KABİL (AA) - Afganistan'da 20 Ekim'de yapılacak genel seçimde 54 bin güvenlik personelinin görevlendirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, ülke genelinde kurulacak 5 bin 100 seçim merkezinin güvenliğini 54 bin güvenlik personelinin sağlayacağını söyledi. Güvenlik güçlerinin her türlü tehdide hazır olduğunu ifade eden Rahimi, seçime engel olmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Rahimi, "çok önemli ve halkın kaderini değiştirecek" bir seçim olacağını kaydetti.

- Oy pusulaları ulaştırıldı

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sayed Gafor Ahmet Cavid de seçim komisyonu ile savunma bakanlığının ortak çalışması sonucu oy pusulalarının tüm illere gönderildiği bilgisini paylaştı.

Adayların güvenliğini sağlamak için çalışma yürüttüklerini dile getiren Cavid, halkın huzur içinde oylarını kullanmasını sağlayacaklarının altını çizdi.

Cavid, tüm güvenlik birimlerinin, seçim için her türlü hazırlığı yaptığını sözlerine ekledi.

- 52 bin gözlemci katılacak

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Sayed Hafizullah Haşimi ise seçimi izlemek için şu ana kadar yerli ve yabancı 52 bin gözlemcinin kayıt yaptırdığını söyledi.