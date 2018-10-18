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Afganistan'da genel seçime doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:14 | Son Güncelleme

Yedi milletvekili adayının ismi çeşitli gerekçelerle listeden çıkarıldı

KABİL (AA) - Afganistan'da 20 Ekim'de yapılacak milletvekili genel seçimine az zaman kala 7 adayın isimleri listeden çıkartıldı.

Afganistan Seçim Şikayet Komisyonu sözcüsü Ali Reza Ruhani, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Maydan Vardak'tan milletvekili adayı Ruhina Velizey, Kunduz'dan milletvekili adayı Abdullah Sahil ve Gur'dan milletvekili adayı Gulam Nabi Saki'nin önceki görevlerinden hala istifa etmemesi, Belh'ten milletvekili adayı Samira Hairhah'ın adaylık yaşını doldurmaması, Herat'tan milletvekili adayı Ahmed Şah Sadat Hüseyni'nin İran vatandaşı olması, Farah'tan milletvekili adayı Abdulkerim Şafak'ın tutukluluk hali, yine Herat'tan milletvekili adayı Habibullah Guryani'nin de hapis cezasına çarptırılması nedeniyle listeden çıkartıldığını duyurdu.

- Afganistan'da milletvekili genel seçimi

Ülkede 20 Ekim'de yapılacak genel seçimde Seçim Komisyonu kayıtlarına göre, 2 bin 558 milletvekili adayı yarışacak.

Terör örgütlerinin kontrolündeki bölgeler dışında, ülke çapında, 5 bin 100 seçim merkezinde 21 bin sandık kurulacak.

Ülkede 2015'te yapılması planlanan seçimler, Devlet Başkanı Eşref Gani'nin kararıyla ertelenmişti.

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