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Afganistan'da genel seçime doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 14:04 | Son Güncelleme

Kandahar vilayetinde terör saldırısı nedeniyle seçim bir hafta ertelendi

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde üst düzey yetkililerin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının ardından bu ilde seçimin bir hafta ertelendiği açıklandı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcü Yardımcısı Şeyma Alemsuruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandahar'da terör saldırısı sonrası yaşanan olağanüstü hal nedeniyle yarın yapılacak seçimin bir hafta ertelendiğini duyurdu.

Ülkenin güneyindeki Kandahar'da dün akşam saatlerinde NATO'nun Afganistan'daki komutanı Scott Miller ve diğer Afgan yetkililerin de bulunduğu güvenlik toplantısına silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıdan Miller yara almadan kurtulurken, Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey ile İl İstihbarat Başkanı Abdul Mumin Husainkhil hayatını kaybetmişti.

Saldırıda Kandahar Valisi Zalmay Veysa ve 404 Meyvend Bölge Komutanı Nabi İlham ağır yaralanmıştı.

Ülkede yarın yapılacak genel seçimde 2 bin 558 milletvekili adayı yarışacak.

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