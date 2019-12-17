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Afganistan'da günde 9 çocuk öldü veya sakat kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 20:14 | Son Güncelleme

UNICEF'e göre, ülkede 2019'un 9 ayında ölen ya da sakat kalan çocukların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı

KABİL (AA) - Yıllardır iç savaş ve kuraklığın pençesindeki Afganistan, çocuklar açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) raporunda, Afganistan'da 2019'un 9 ayında şiddet nedeniyle her gün ortalama 9 çocuğun hayatını kaybettiği ya da sakat kaldığı belirtildi.

Ocak-Eylül 2019 döneminde ölen ya da sakat kalan çocukların sayısının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11 arttığı kaydedilen raporda, çocuk ölümü ve yaralanmalarının en fazla Kabil, Nangarhar, Paktiya, Helmand ve Kandahar vilayetlerinde görüldüğü vurgulandı.

Raporda, Afganistan'da 2 milyon çocuğun yetersiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle çeşitli rahatsızlıklarla mücadele ettiği, ülkedeki şiddet olaylarının etkilediği çok sayıda çocuğun psikolojik hastalıklarla boğuştuğu ifade edildi.

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Afganistan Çocuk

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