Afganistan'da halk sandık başında

KABİL (AA) - Afganistan'da milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.
Seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren seçim merkezlerine giderek milli mecliste kendilerini temsil edecek kişileri belirlemek için tercihlerini yapıyor.
Kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 2 bin 558 milletvekili adayı yarışıyor.
Öte yandan ülkede, Taliban teröristlerinin tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
Oy verme işleminin sona ermesiyle mühürlenecek sandıklar daha sonra sayım merkezine getirilecek.
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