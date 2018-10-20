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Afganistan'da halk sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 07:10 | Son Güncelleme

Afganistan'da halk sandık başında

KABİL (AA) - Afganistan'da milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren seçim merkezlerine giderek milli mecliste kendilerini temsil edecek kişileri belirlemek için tercihlerini yapıyor.

Kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 2 bin 558 milletvekili adayı yarışıyor.

Öte yandan ülkede, Taliban teröristlerinin tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Oy verme işleminin sona ermesiyle mühürlenecek sandıklar daha sonra sayım merkezine getirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Milletvekili Seçimi seçim

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