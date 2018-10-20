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Afganistan'da halk sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 09:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Eşref Gani seçim merkezinde oy kullandı

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, başkent Kabil'deki seçim merkezinde oyunu kullandı.

Afganistan'da genel seçim için halk sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Gani de milletvekili seçimi için başkent Kabil'deki seçim merkezinde oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçmenleri ülkenin geleceği için oy kullanmaya çağırdı. Gani, güvenlik nedeniyle seçimin ertelendiği Kandahar vilayetinde de bir hafta sonra seçim yapılacağını belirtti.

Kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 2 bin 558 milletvekili adayı yarışıyor.

Oy verme işleminin yerel saatle 16.00'da sona ermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan

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