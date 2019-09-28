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Afganistan’da halk sandık başında

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Afganistan’da cumhurbaşkanlığı seçimi için halk sandık başına gitti.Afganistan’da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy verme işlemine başladı.

Afganistan’da cumhurbaşkanlığı seçimi için halk sandık başına gitti.
Afganistan’da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy verme işlemine başladı. Taliban saldırılarının devam ettiği ve güvenlik tehdidinin sürdüğü ülkede halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandıklara gidiyor. Yaklaşık 13 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 9 milyon 600 bin kişi oy kullanmak için kayıt yaptırdı. Adaylar arasında öne çıkan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ve mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani oyunu kullandı. Seçim güvenliğinin en üst seviyeye çıkarıldığı Afganistan’da 15 aday yarışıyor. Adaylar arasında öne çıkan mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah dışında Eski Başbakan Gülbeddin Hikmetyar ve eski İstihbarat Başkanı Rahmatullah Nebil rakip olarak görülüyor.
Öte yandan Taliban, Afgan halkını oy kullanmamaları için saldırılarla tehdit ediyor.

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