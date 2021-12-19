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Afganistan'da Halkın IŞİD Kaygısı

19.12.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’da Taleban’ın Ağustos’ta denetimi ele geçirmesinden bu yana IŞİD özellikle ülkenin doğusundaki Nangarhar eyaletinde saldırılarını arttırdı. Bölgedeki siviller, IŞİD’in Horasan kolu olarak adlandırılan örgütün tehdidinden kaygılı

Afganistan’da Taleban’ın Ağustos’ta denetimi ele geçirmesinden bu yana IŞİD özellikle ülkenin doğusundaki Nangarhar eyaletinde saldırılarını arttırdı. Bölgedeki siviller, IŞİD’in Horasan kolu olarak adlandırılan örgütün tehdidinden kaygılı.

IŞİD’in Horasan kolu son dönemde Afganistan genelinde saldırılarını arttırdı. Tam da Taleban’ın Ağustos’ta ülkeyi ele geçirip gücünü pekiştirmeye çalıştığı bir dönemde.

Nangarhar’da saldırı olmayan bir gün yok. Bazıları konuşmaya çekinirken diğerleri durumlarına dikkat çekmeye çalışıyor.

İsmini vermeyen Nangaharlı bir kişi, “Burada yaşamak çok zor çünkü güvenlik yok. Daha önce mühendisler ve doktorlar vardı. Şimdi durum daha kötü. Korku içinde yaşıyoruz. Son günlerde üç kişi öldürüldü, ikisi daha önce Afgan ordusunda görev yapmıştı. 4-5 farklı grup var. IŞİD, El Kaide, Hakkani, Taleban, hükümet ve hepsi” diyor.

Burada bir bombalı saldırı düzenlendi. Bir Taleban savaşçısı ve iki sivil yaralandı.

Saldırıya tanıklık eden siviller bu tür saldırıların toplumu terörize ettiğini söylüyor.

Uluslararası Avukat Vakfı'ndan Faysal Ömer Han, “Durum çok tehlikeli. Evimizden çıkamıyoruz. İnsanları öldüren çok farklı örgütler var” şeklinde konuşuyor.

Ancak yerel bir Taleban sorumlusu IŞİD tehdidinin olmadığını iddia ediyor.

Çarparhar bölgesi Taleban komutanı Riyazullah Hakkani, “IŞİD’in burada adamı yok. Dünyaya sadece var olduklarını göstermek istiyorlar. Para gasp etmek için bazı adamlarını gönderebilirler, ama burada onlarla ilgili bir güvenlik sorunumuz yok” diyor.

Taleban yaklaşık 70 bin savaşçısıyla, sayıları 2-3 bin arasında olduğu düşünülen IŞİD militanlarına karşı operasyonlar düzenliyor.

Şiddet devam ediyor, ancak siviller bu kıyımdan hangi grubun sorumlu olduğu konusunda emin değil. Kesin bildikleri ve onları korkutan bir şey varsa, o da saldırıların iyice artması.

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