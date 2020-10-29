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Afganistan’da hapishanede isyan: 8 ölü, 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 14:55 | Son Güncelleme

Afganistan’ın Herat kentindeki hapishanede çıkan isyanda 8 mahkum hayatını kaybetti.Afganistan’ın Herat eyaletine bağlı Herat kentindeki hapishanede isyan çıktı.

Afganistan’ın Herat kentindeki hapishanede çıkan isyanda 8 mahkum hayatını kaybetti.
Afganistan’ın Herat eyaletine bağlı Herat kentindeki hapishanede isyan çıktı. İsyanda 8 mahkum hayatını kaybederken 8 mahkum ve 2 hapishane gardiyan da yaralandı. Bölgedeki Sağlık Departmanı Sözcüsü Mohammad Rafik Shirzai, “Hapishanede en 2 bin mahkum var. Hayatını kaybeden mahkumların arasında ateşten yaralanan biri vardı. Gerekli soruşturmalar yapılıyor” ifadelerini kullandı. Herat Valisnin Sözcüsü Jelani Farhad, “Polis, mahkumların ellerinde aldığı eşyaları almaya çalışmasının ardından mahkûmlar direndi” dedi.
İsimlerini açıklamak istemeyen kaynaklar ise mahkumların hapishanenin bir bölümünü ateşe verdiğini söyledi. Yerel kaynaklara göre, Afganistan’ın hapishanelerindeki kötü şartlar nedeniyle bu tür olayları sürekli yaşanıyor.

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