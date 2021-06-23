HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Afganistan'da Hastaneye Roketli Saldırıda COVID Aşıları Zarar Gördü

Afganistan'da Hastaneye Roketli Saldırıda COVID Aşıları Zarar Gördü

23.06.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’da bir hastaneye roketli saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırı neticesinde hastanenin zarar gördüğünü hastanede bulunan COVID-19 aşılarının da kullanılamaz hale geldiğini açıkladı

Afganistan'da Hastaneye Roketli Saldırıda COVID Aşıları Zarar Gördü

Afganistan’da bir hastaneye roketli saldırı düzenlendi. Saldırıyı Taleban militanlarının yaptığından şüphelenilliyor. Yetkililer, saldırı neticesinde hastanenin zarar gördüğünü hastanede bulunan COVID-19 aşılarının da kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Bölge sağlık yetkilisi Aziz Sefayi, hastane saldırısı nedeniyle aralarında çocuk felci ve Corona virüsü aşılarının da bulunduğu çok sayıda tıbbi malzemenin saldırı sonrası çıkan yangında yok olduğunu söyledi.

Afganistan’da bugüne dek 107 bin 957 vaka tespit edilirken 4 bin 366 kişi de Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak yetkililer gerçek rakamların çok daha fazla olduğunu ifade ediyorlar. Ülkede Corona virüsü testi konusunda da sıkıntı yaşandığı için vaka tespitlerinde de sorunlarla karşılaşılıyor.

Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Kunar bölgesindeki hastaneye yapılan saldırıyla kendilerinin ilişkisi olmadığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay
Putin’i kızdıracak sözler: Yalan söylemeden edemiyorPutin’i kızdıracak sözler: Yalan söylemeden edemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.