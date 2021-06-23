Afganistan'da Hastaneye Roketli Saldırıda COVID Aşıları Zarar Gördü

Afganistan’da bir hastaneye roketli saldırı düzenlendi. Saldırıyı Taleban militanlarının yaptığından şüphelenilliyor. Yetkililer, saldırı neticesinde hastanenin zarar gördüğünü hastanede bulunan COVID-19 aşılarının da kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Bölge sağlık yetkilisi Aziz Sefayi, hastane saldırısı nedeniyle aralarında çocuk felci ve Corona virüsü aşılarının da bulunduğu çok sayıda tıbbi malzemenin saldırı sonrası çıkan yangında yok olduğunu söyledi.

Afganistan’da bugüne dek 107 bin 957 vaka tespit edilirken 4 bin 366 kişi de Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak yetkililer gerçek rakamların çok daha fazla olduğunu ifade ediyorlar. Ülkede Corona virüsü testi konusunda da sıkıntı yaşandığı için vaka tespitlerinde de sorunlarla karşılaşılıyor.

Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Kunar bölgesindeki hastaneye yapılan saldırıyla kendilerinin ilişkisi olmadığını söyledi.

