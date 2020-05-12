Afganistan’da Hastaneye ve Cenaze Törenine Saldırı

Saldırıların ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘‘Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir hastane ile Nangarhar vilayetinde bir cenaze törenine bu sabah düzenlenen terör saldırıları sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Mübarek Ramazan ayında ve COVID-19 salgınının etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği bu dönemde, sivilleri ve içerisinde yeni doğan ünitesi de bulunan bir hastaneyi hedef alan bu alçakça saldırıları kınıyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.

Aynı gün ülkenin doğusundaki Nangahar vilayetinde bir polis yetkilisinin cenazesi intihar bombacısının hedefi oldu. Hükümet yetkilileriyle meclis üyelerinin de katıldığı cenazede en az 24 kişi öldü, 68 kişiyse yaralandı. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de polis kılığına girmiş silahlı kişiler bir hastaneye saldırdı. Sınır Tanımayan Doktorlar kuruluşunun işlettiği anne sağlığı kliniğinde, aralarında yeni doğan iki bebeğin de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib ise Twitter’dan yazdığı mesajda, ‘‘Taleban’ı barış görüşmelerine dahil etmeye devam etmenin çok da anlamı yok’’ ifadelerini kullandı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırıları kınadı ve orduya ABD’nin ülkeden asker çekerek Taleban’la barış görüşmelerine başlamasından bu yana sürdürülen savunma durumundan taarruz durumuna geçilmesi talimatı verdiğini bildirdi.

Ülkede Corona virüsü salgınıyla da mücadele edilen bu dönemde şiddet olaylarının ABD ve Taleban arasında görüşülen barış anlaşmasının ivmesini azaltmasından endişe ediliyor.

Nangahar’da da faaliyet gösteren IŞİD ise geçtiğimiz aylarda başkent Kabil’de bir dizi üst düzey saldırı düzenlemişti. Pazartesi günüyse Afgan güvenlik güçleri IŞİD’in bölge liderini Kabil’de tutukladı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı. ABD ile yapılan takas anlaşması kapsamında kentlere saldırıları durdurduğunu bildiren Taleban, saldırıya karıştığı iddialarını reddetti.

Reuters haber ajansına göre Kabil’deki saldırı sabah saatlerinde meydana geldi. Polis giysileri içindeki en az üç saldırgan Dasht-e-Barchi hastanesine girdi. Etrafa el bombası atan ve ateş açan saldırganlar, ancak öğleden sonra polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Saldırganların polisin operasyonu sonucunda öldüğü açıklandı. Saldırıyı gören yakınlardaki sokak satıcısı Ramazan Ali, hastanenin birçok kadın ve çocuğun tedavi için geldikleri bir devlet kurumu olduğunu söyledi. 100 yataklı devlet hastanesinin doğum ve kadın sağlığı bölümünü Sınır Tanımayan Doktorlar adlı, merkezi Fransa’da bulunan sivil toplum kuruluşu işletiyor.

Afganistan içişleri ve sağlık bakanlıkları ölenler arasında kadın, çocuk ve hemşireler olduğunu bildirdi. Reuters’a göre askerler, çocukları battaniyelere sararak hastaneden tahliye etti. Yetkililer aralarında üç yabancı ülke vatandaşının da bulunduğu toplam 100 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Hastanenin bulunduğu bölge, Kabil’de Şii Müslüman azınlık grubu Hazaralar’ın yaşadığı mahallelerden biri. Sünni IŞİD militanları geçmişte birçok kez bu gruba saldırılar düzenledi.