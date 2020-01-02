Afganistan'da hava kirliliği iç savaştan fazla can alıyor

Hava kirliliğinin yol açtığı solunum ve grip hastalığı nedeniyle 8 bin 813 kişinin son bir haftada Kabil'deki hastanelere başvurduğunu ifade eden Paikan, bu sayının daha da artacağını ve halkın dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Ülkede standart akaryakıt kullanılmaması ve orman alanının yetersiz olmasının kirliliğin nedenlerinden olduğunu dile getiren Sıddıkı, ''Kabil'de yaşayan binlerce aile havanın soğumasıyla plastik, araba lastikleri ve işlenmemiş kömürleri sobalarında kullandığı için hava kirliliği daha da arttı.'' diye konuştu.

Sıddıkı, hava kirliliğini azaltmak için akaryakıt istasyonları ve kömür kullanan mekanlara yönelik denetim başlattıklarını söyledi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Merve Amini de Bakanlığın özellikle başkent Kabil'de hava kirliliğini azaltmak için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Öncelikli olarak hava kirliğinin arttığı bölgelerin tespitinin yapılacağını anlatan Amini, ''İş yerleri, hamamlar, restoranlar ve tuğla fabrikalarına kalitesiz akaryakıt, işlenmemiş kömür kullanmayacakları konusunda uyarıda bulunduk, buna uymayanlara ağır ceza veriyoruz.'' diye konuştu.

Amini, Kabil'in hava kirliliği yüzünden yaşanılmaz bir kent haline dönüştüğünü ve bunun önlenmesinin gerektiğini belirtti.