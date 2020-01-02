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  4. Afganistan'da hava kirliliği iç savaştan fazla can alıyor

Afganistan'da hava kirliliği iç savaştan fazla can alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Afganistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Feda Muhammed Paikan: - "Hava kirliliği nedeniyle son bir haftada başkent Kabil'de 17 kişi hayatını kaybetti" - Afganistan Ulusal Çevre Koruma Ajansı Başkan Yardımcısı Ezzetullah Sıddıkı: - "Kabil'de yaşayan binlerce aile havanın soğumasıyla plastik, araba lastikleri ve işlenmemiş kömürleri sobalarında kullandığı için hava kirliliği daha da arttı"

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan'da son yıllarda artan hava kirliliğinin iç savaştan fazla can aldığı bildirildi.

Ülkenin önemli çevre sorunlarından biri haline gelen hava kirliliği hakkında AA muhabirine açıklama yapan Afganistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Feda Muhammed Paikan, ülkede son dönemlerde artan hava kirliliğinin iç savaştan fazla can aldığını söyledi.

Paikan, ''Hava kirliliği yüzünden son bir haftada başkent Kabil'de 17 kişi hayatını kaybetti.'' dedi.

Hava kirliliğinin yol açtığı solunum ve grip hastalığı nedeniyle 8 bin 813 kişinin son bir haftada Kabil'deki hastanelere başvurduğunu ifade eden Paikan, bu sayının daha da artacağını ve halkın dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Paikan, hava kirliliğinden korunmak için vatandaşlara maske kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

- İçişleri Bakanlığından kirliliği azaltmaya yönelik çalışma

Afganistan Ulusal Çevre Koruma Ajansı Başkan Yardımcısı Ezzetullah Sıddıkı ise ülkede hava kirliliğinin tehlikeli boyuta ulaştığını vurguladı.

Ülkede standart akaryakıt kullanılmaması ve orman alanının yetersiz olmasının kirliliğin nedenlerinden olduğunu dile getiren Sıddıkı, ''Kabil'de yaşayan binlerce aile havanın soğumasıyla plastik, araba lastikleri ve işlenmemiş kömürleri sobalarında kullandığı için hava kirliliği daha da arttı.'' diye konuştu.

Sıddıkı, hava kirliliğini azaltmak için akaryakıt istasyonları ve kömür kullanan mekanlara yönelik denetim başlattıklarını söyledi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Merve Amini de Bakanlığın özellikle başkent Kabil'de hava kirliliğini azaltmak için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Öncelikli olarak hava kirliğinin arttığı bölgelerin tespitinin yapılacağını anlatan Amini, ''İş yerleri, hamamlar, restoranlar ve tuğla fabrikalarına kalitesiz akaryakıt, işlenmemiş kömür kullanmayacakları konusunda uyarıda bulunduk, buna uymayanlara ağır ceza veriyoruz.'' diye konuştu.

Amini, Kabil'in hava kirliliği yüzünden yaşanılmaz bir kent haline dönüştüğünü ve bunun önlenmesinin gerektiğini belirtti.

"Trafik polislerine de kalitesiz akaryakıt kullanan araçlara ceza kesmesi talimatı verildi.'' diyen Amini, hava kirliliğine sebebiyet veren bazı site, iş yerleri ve hamamların kapatıldığını anlattı.

- Kirliliğe bağlı rahatsızlıklar 1 yılda 26 bin can aldı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Afganistan Araştırmalar Merkezince ekim ayında hazırlanan rapora göre 2017'de yaklaşık 26 bin kişi hava kirliliğine bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybederken, yaşanan çatışma ve şiddet olayları nedeniyle 3 bin 483 kişi yaşamını yitirdi.

Rapora göre, başkent Kabil hava kirliliği sıralamasında dünya başkentleri arasında ilk 3'te yer alıyor. Başkentte her yıl yaklaşık 3 bin kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı başkentte kaçak yapılaşma da hava kirliliğinin sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

- Ülkede içme suyunun yüzde 80'i kirli

Raporda ayrıca hava kirliliğinin yanı sıra Afganistan'da içme suyunun yüzde 80'inin kirli olduğuna dikkat çekildi.

İçme suyunun kirli olması nedeniyle zehirlenme vakalarının sıklıkla görüldüğü aktarılan raporda, yağışların az olması, yer altı sularının düzensiz kullanılması ve kentlerde altyapının yetersizliğinin içme suyu kirliliğinin başlıca nedenleri arasında olduğu kaydedildi.

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