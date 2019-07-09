Afganistan'da hava operasyonunda 7 sivil öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Katab Hil köyünde Taliban'a karşı düzenlenen hava operasyonunda 7 sivilin öldüğü bildirildi.
Bağlan Valiliğinden yapılan açıklamada, Bağlan'ın Katab Hil köyünde Taliban'a yönelik hava operasyonunun devam ettiği belirtildi.
Operasyonda yanlışlıkla sivillerin vurulduğu ifade edilen açıklamada, 7 sivilin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Saldırıda ayrıca çok sayıda Taliban militanının öldüğü kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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