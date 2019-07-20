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Afganistan'da hava saldırısı: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 18:06 | Son Güncelleme

Afganistan'da hava saldırısı: 10 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'da düzenlenen hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan’ın Badghis vilayetinde Afgan güvenlik güçlerince düzenlenen hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Badghis Vilayet Meclisi Başkanı Abdul Aziz Beg, yaşamını yitiren 10 kişiden 3’ünün çocuk, 2’sinin kadın olduğunu açıkladı.

Bölgedeki ordu üssünün isyancılar tarafından çevrildiğini belirten Aziz Beg, helikopterlerin üsse ulaşmaya çalıştığını ancak civardaki köylerden ateş açıldığını söyledi.

Badghis milletvekilli Ziauddin Akazai, cuma gecesi Bala Murghab bölgesine düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Badghis vilayeti hava saldırısı

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