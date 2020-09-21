Afganistan'da Hava Saldırısında 20'den Fazla Sivil Hayatını Kaybetti

Afganistan’da düzenlenen hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 24 kişi hayatını kaybetti. Operasyon Kunduz bölgesinde yapıldı.

Associated Press Haber Ajansı’na konuşan görgü tanıkları, hava saldırısında hedef alınan evin hemen yanında bombanın düştüğü anda 7 çocuğun bulunduğunu söylediler. Hava saldırısı Cumartesi günü düzenlendi.

Köyde yaşayanlar bombardımanda bir Taleban militanının evinin hedef alındığını anlattı.

Hava saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin yakını olan Muzaffer Khan hava operasyonuna tepki gösterdei ve “Barış yapmak istiyorsanız neden bombardıman yapıyorsunuz. Bir Taleban üyesi yüzünden 20 sivil öldü” dedi.

Hava saldırısı Taleban ve hükümet temsilcilerinin barış görüşmeleri için Katar’da biraraya gelmelerinin ardından yaşandı.

Afgan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada hava operasyonuyla birlikte 30 Taleban militanının öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada sivillerin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak da soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Hava operasyonuna hedef olan Seyid Ramazan köyü, Taleban’ın kontrolündeki bir bölgede yer alıyor.

Taleban’dan yapılan açıklamada saldırı kınandı ve Taleban’ın bölgede herhangi bir askeri operasyon içerisinde olmadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada da sivil kayıplar nedeniyle hem Afgan hükümeti hem de Taleban sert biçimde kınandı.

