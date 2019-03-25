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Afganistan'da hava saldırısında ölen sivillerden 10'u çocuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 23:00 | Son Güncelleme

Afganistan'da hava saldırısında ölen sivillerden 10'u çocuk

Afganistan'da koalisyon güçlerinin hafta sonu Kunduz vilayetinde düzenlediği hava saldırısında ölen 13 sivilden 10'unun çocuk olduğu bildirildi.

Al Jazeera'nin haberine göre, Afganistan'daki BM Misyonu UNAMA, yapılan ön soruşturmanın, Kunduz'da cumartesi sabahı düzenlenen hava saldırısında "ülkenin başka bir bölgesinden çatışma nedeniyle ayrılmak zorunda kalan geniş bir aileden 10 çocuğun yaşamını yitirdiğini gösterdiğini" açıkladı.

Kunduz il genel meclisi üyesi Koş Muhammed Nasratyar da ölenlerin, Deşt-i Arçi bölgesinden kaçan ailelerin fertleri olduğunu ve kente kısa bir süre önce geldiklerini söyledi. Nasratyar, hava saldırısında üç çocuğun da yaralandığını kaydetti.

BM'ye göre Afganistan'da iç savaş sırasında 2018'de 500'den fazla sivil hava saldırılarında hayatını kaybetti.

Ülkede hava saldırılarında ölen çocuk sayısı 2014 yılından bu yana her sene artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Çocuk hava saldırısı Kunduz

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