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Afganistan'da hava saldırısında siviller vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

Nangarhar Valiliği, Taliban'a yönelik operasyonda yanlışlıkla aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivil hedef alındığını bildirdi

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Şirzad ilçesinde Taliban'a yönelik düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla 5 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Şirzad'ın Tatu köyünde Taliban'a yönelik hava operasyonu yaptığını söyledi.

Operasyon sırasında yanlışlıkla sivillerin hedef alındığını ifade eden Hogyani, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hogyani, operasyonda 10 Taliban militanının da öldürüldüğünü kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Nangarhar

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